中国据称正在研究对美国大豆采取贸易措施

知情人士称，中国商务部正在研究对美国进口大豆实行贸易措施的潜在影响。去年中国从美国进口大豆的金额达到139亿美元（185亿新元）。

据彭博社报道，因为信息未公开而要求匿名的知情人士称，中国商务部自1月份以来一直在研究采取措施的可能性，相关措施包括反倾销和反补贴调查。他们表示，商务部周二召集相关中国企业开会，就潜在影响征询意见，尚未作出结论。

美国大豆出口协会驻北京的北亚地区负责人Paul Burke在一封电子邮件中表示，该协会没有受邀参加这次商务部与中国的大豆进口和加工业代表举行的会议。

商务部“在研究美国大豆进口受限的情况下对中国和中国压榨行业的影响，”Burke说。“中国是否会真地采取限制措施，还没有做出或者宣布相关决定。”

在中美贸易紧张关系升级之际，大宗商品尤其容易受到影响。中国商务部2月4日宣布，对原产于美国的进口高粱进行反倾销反补贴立案调查，距离美国总统唐纳德·特朗普宣布对进口自中国的太阳能电池面板和洗衣机加征关税不到两个星期的时间。

中国商务部未能立即对此置评，中国大豆产业协会相关人士在电话中不予置评。中国最终是否采取相关措施将由中国更高决策层决定。

由于养殖业扩张和富含蛋白质的饲料作物的短缺刺激了豆粕需求，中国的大豆进口量已经攀升至创纪录水平。虽然中国是美国大豆的第一大出口市场，但去年巴西对中国的大豆出口超过了美国。

免费试阅14天