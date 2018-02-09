中梵接近 教廷内部批评声四起

过去数天中，一名红衣主教指责另一名红衣主教"一派胡言"，一位神父则批评一位大主教对中国的态度过于"天真"，宛如爱丽丝"漫游奇境"。

据德国之声报道，这一切的背景是梵蒂冈和北京近期在主教任命问题上的谈判取得进展，有望达成一致。这不仅将是一个历史性的突破，也将成为中断关系70年后双方重建外交关系的前奏。

宗教自由在中国历来受到政府钳制，而梵蒂冈不得不对北京做出一些让步，因此双方达成的任何一致或共识都将引发争议。当外交的务实和情感的执着相遇，批评声就显得格外刺耳。

以中国受众为主要对象的教廷官方的亚洲新闻通讯社（AsiaNews agency）主编贝尔纳多·切尔韦莱拉神父（Father Bernardo Cervellera）批评教廷社会科学院的负责人桑切斯·索隆多（Marcelo Sanchez Sorondo）大主教太过"天真"。

桑切斯·索隆多在本周一次接受采访时对中国表示赞赏，称当今在社会议题上将天主教的教诲--例如关注环境和人的尊严--落实得最好的或许是中国人。

"我们可以理解，在期盼梵蒂冈与中国关系升温的热度中，有人可能会一时为中国文化所倾倒……可是，给中国唱赞歌却是一种意识形态的投降，这让教会成为笑柄。"切尔韦莱拉神父在题为"桑切斯·索隆多漫游奇境"的社评中写道。

中国的天主教会分为认同罗马教宗权威的"地下教会"和受到官方控制的"爱国教会"，后者的主教由政府任命，同当地教区合作。批评者认为，梵蒂冈一旦同北京达成妥协，就意味着承认政府任命主教的合法性。

日前香港荣休主教陈日君再次抨击教廷对北京的妥协。这位86岁的主教指责教廷与中国方面的交易是"出卖"中国地下教会的信徒。之前有消息称教廷要求两名中国地下教会的主教让位于北京当局任命的主教人选。

梵蒂冈对这一指责试图予以反驳。梵蒂冈的首席外交官--教廷国务卿帕洛林（Pietro Parolin）在接受采访时表示，与中国当局对话是为了教会在中国的未来，同时强调梵蒂冈理解中国天主教徒的苦衷。

陈日君批评周一在自己的博客上写道，帕洛林的访谈充满"谬论"， "这个少信德的人，他懂什么是真正的苦痛？"

路透社援引梵蒂冈消息人士称，与北京之间的协议有可能在未来数月内签署。

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