打击号贩子　北京30家医院安装人脸识别系统

为了打击号贩子，北京市卫计委开始向“黑科技”借力。昨日，新京报记者从召开的北京市卫生计生工作会议上获悉，目前，北京已有约30家医院安装了人脸识别系统，对于“熟脸”的号贩子，将与公安部门联合，进行及时劝阻和处理。此外，目前卫计委还在对铁路网络订票的“慢速排队”系统进行了解，有望引入医院挂号系统，降低号贩子的即时挂号成功率。

据《新京报》报道，北京市卫计委主任雷海潮介绍，2015年以来，北京已整治“号贩子”和“网络医托”2000余人次。今年，北京将建立执法部门、挂号平台、医疗机构三方共享的“号贩子”黑名单制度，全面落实联合打击惩治“号贩子”工作措施。开展三级医院“驻院式”监督，规范医疗机构执业和服务行为，促进医疗质量和安全。

先进的科技手段也被应用到监管之中。雷海潮透露，目前，已有北医三院、天坛医院等约30家医院安装了人脸识别系统。“这套系统主要针对在医院周边经常进行倒号的人，进入到医院后，这些‘熟脸’会被识别出来，工作人员和警方可以及时劝阻处理”。不过，由于该系统需要较大的资金投入，加上摄像头数量有限，无法完全覆盖医院的每个角落，存在“盲点”，全面推开仍然存在一些难点。

此外，卫生系统还向铁路系统学习，研究借鉴12306火车票的“慢速排队”机制。今年春运中，12306推出了慢速排队机制，购票时如有用户疑似使用机器或外挂抢票，将会被列入慢速排队队列，让符合规定的用户在正常速度中排队。“我们已经派人到铁路部门学习，看能否将这一技术运用到挂号平台，确定号贩子之后，虽然不完全剥夺他们挂号的权利，但会降低他们马上挂号的几率，帮助更多真正有需求的患者挂上号”。

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