搜救影片曝光　 救难人员冒“恐怖空间错觉”忍吐挺进

花莲6日深夜发生强震，云门翠堤大楼的救援行动目前仍持续进行，搜救人员在倾倒大楼内部的救难画面稍早曝光，只见震后倾斜空间让搜救人员头晕目眩，但他们却还是咬着牙忍晕互助持续进行搜救，令网友见了直呼“真的辛苦了”。

据《自由时报》报道，“云林县消防局”面簿粉专稍早分享了一名消防人员上传的救灾影片，画面显示，多名救难人员进入严重倾斜的云门翠堤大楼后，在房屋内部持续前进，由于房内家具多已受重力影响严重位移，现场颠扑难行，险象环生，救难人员常要靠着彼此互助才能缓慢地继续挺进。

云林县消防局表示，花莲大地震造成云门翠堤大楼严重倾斜，除物理上增加搜救人员的困难度外，更直接影响其生理状况。因为在倾斜空间中，不仅不容易站立，还影响人体大脑半规管平衡，造成空间扭曲错觉，让在现场的搜救人员非常容易出现头晕想吐等症状，增加救援危险性。

云林县消防局解释说，由于人脑中的平衡记忆为正正方方的房屋空间，但云门翠堤大楼倾斜角度高达35度，另进入其中的消防人员产生身体平衡误差的错觉，同时伴随强烈的晕眩感。

云林县消防局指出，影片中所有搜救人员在进入倾斜空间后必须暂停原地休息，让身体平衡后才能继续搜索，否则可能产生更严重的晕眩呕吐，一不小心也可能打滑受伤。

云林县消防局强调，在这样艰困的环境下，搜救人员均互相协助用双手拉着彼此，一间一间“爬着搜索”，在持续不断的余震影响下，可说是相当危险，但他们咬紧牙关，忍着头晕目眩也要巡遍每一个房间，不放弃任何一丝可能找到生还者的希望。

这些无名英雄的举动，让网友们看了大呼感动，纷纷留言说“谢谢你们冒着生命危险进入灾区救援，请救灾人员务必注意自身安全！”。

云林县消防局面簿公布的搜救影片：

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