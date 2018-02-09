认定为国民党附随组织 妇联会声请停止执行遭驳回

台湾行政院党产会做出国民党附随组织行政处分后，妇联会火速召开临时常委会，通过委任律师宋重和向法院声请停止执行，展开行政争讼，但台北高等行政法院今早驳回声请，可抗告。

据联合新闻网报道，资产遭冻结后的妇联会，连严冬慈惠工作计画都要向党产会申请动支经费，党产会委员会昨天决议，考量凛冬时节人道关怀，同意妇联会所请，购买大衣分送予所需民众。

妇联会遭认定为附随组织后，党产会的调查行动也已密集展开，5日首度约谈妇联会副秘书长汲宇荷及财务会计，进一步掌握妇联会的财务状况。

虽然妇联会领导阶层的权力移转可望顺利进行，但内部的“乌云”仍未散去，据了解，除了妇联会外，包括社福、听障、华兴育幼院、台北妇女华夏等四大基金会，以及振兴医院等，最近人事将出现“大地震”。

由于辜家的辜怀如已退出四大基金会董事会，若辜严倬云辞去四大基金会董事长，辜家形同全面退出妇联会相关组织，转进振兴医院，如此一来，四大基金会的董事会也形同要提前进行全面改组，整个妇联会系统的权力交棒，将更受到注目。

另外，妇联会主委雷倩宣布不参选，常委也表达同进退立场，进入看守状态的常委会昨天讨论后，进一步确定将在三月八日召开临时会员代表大会，由会员代表全面改选常委，并由新常委推举新任的主委。

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