花莲地震　县长哀悼遇难的大陆同胞

“非常不幸，这次刚好有大陆游客住在发生倒塌的大楼，我们十分难过、哀痛。”花莲县县长傅崐萁接受新华社记者采访时，对在花莲地震中遇难的大陆同胞表达深深的哀悼之情。

据新华社报道，傅崐萁在救灾前进指挥所接受采访时已近9日零时，这时距6日23时50分花莲发生6.5级地震已经48小时。他刚刚开完有关救灾的会议，略显疲惫。

他对记者强调，这次地震是花莲50年来所未见，不但强度大，更是从未见过如此频繁的余震，从4日开始连续发生地震，到6日的主震，再到目前，已发生约200次有感地震，震级超过4级的20多次，加之天气恶劣，为搜救工作带来极大困难。

地震导致花莲市4座楼房倒塌或倾斜。其中，在倒塌的云门翠堤大楼中可能还有五名失联的大陆游客。傅崐萁说，灾难现场环境非常艰苦，搜救人员通宵达旦抢救，希望能救回生者，即使发生不幸，也一定要及时把遗体运出。

位于花莲火车站附近的云门翠堤大楼是一栋12层高的住宅，其中第二层为一家名叫“漂亮生活”的旅社，遇难和失联的大陆游客都是住在这家旅社。

傅崐萁说，花莲美丽、民风淳朴，大陆同胞对这里感到亲切，愿意到花莲旅游，这既促进了花莲的观光产业，也增加了两岸民众的交流了解。他再次对地震中遇难的大陆游客表示深切地哀悼。

“对于遇难大陆同胞家属的抚恤我们都比照台湾居民，有法依法，没有法律依据由民间慈善支援来实现，务必使全部罹难者得到相同的慰问。”傅崐萁说，“金钱多少不是关键，重要是我们的心意。”

他还表示，将为遇难的大陆同胞举办符合他们习惯的公祭仪式、追思会等，积极协助家属来台办理后事并承担相关费用。

花莲地震发生后，国台办、海协会等大陆有关方面表达了沉痛的哀悼与诚挚的慰问，并表示提供救灾协助之意。傅崐萁介绍说，国台办主任张志军、海协会会长陈德铭都及时打来电话，大陆各界以及在大陆的台商也纷纷捐助赈灾，“这传达出大陆方面对花莲的关切和支持，我们非常感动，感谢。”

“两岸同文同种，灾难之时，大陆伸出援手，这是兄弟之情。”傅崐萁说。

他表示，搜救工作结束后，花莲将进入其有史以来规模最大的重建工作，仅倒塌的三栋住宅就有170户需重建永久房屋安置，“我们将对全县的所有房屋进行检查，拆除危房重建，维护民众生命安全。”

傅崐萁表示，自己去过大陆约20个省、市、自治区，一方面了解大陆，一方面行销花莲。“希望两岸民众多往来交流，促进相互情感，互惠互利。”

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