中国人力资源和社会保障部副部长傅兴国9日在北京透露，中国异地就医联网结算任务已基本完成。截至2018年1月底，所有省份和统筹地区全部纳入全国异地就医结算系统。

据中新社报道，中国国务院新闻办公室当日就全国人大代表建议和政协委员提案办理情况举行政策例行吹风会。据统计，2017年人社部共承办全国两会建议提案1304件，其中全国人大代表建议834件、议案20件，全国政协委员提案450件。

针对多名代表委员提出实现异地就医直接结算的建议提案，傅兴国表示，人社部按照国务院部署要求成立专门工作小组，全力推进异地就医联网结算工作，目前已基本完成相关任务。

据介绍，截至今年1月底，中国所有省份和统筹地区全部纳入全国异地就医结算系统，中国共计开通8672家跨省就医定点医疗机构。自相关工作启动以来，累计通过国家平台结算20.21万人次，基金支付31.87亿元人民币。

谈及备受代表委员和民众关注的农民工欠薪治理问题，傅兴国表示，人社部日前已下发了关于进一步做好春节前保障农民工工资支付工作的通知，并公布了2018年第一批拖欠劳动报酬的典型案件。官方将加大对拖欠工资等违法犯罪行为的惩戒力度，确保农民工拿到钱回家过年。

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