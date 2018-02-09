中国神秘“幽灵部队”曝光：平时送快递战时运坦克

中国空军后勤部近日进行了一场别出心裁的演练，就是利用民营物流公司的大型无人机为前线部队运送各种补给，演练收到了奇效。顺丰公司的无人机出色的完成了物资输送任务，在规定的时间内将急需的物品送到了指定的地点，证明这种补给方式很适合未来战争，因为未来战争的战场环境将会更加复杂化。

据新浪军事网发表文章称，这次演练引起了全球的重视，都在关注中国开创的新作战物资补给方式，这种方式将会大大提高军队的补给能力，从而大幅度提高军队的持久战斗力。这次演练的成功说明在未来战争中，民用产品和民用装备改军用，是一种最能够快速提高作战实力的有效方式。这些装备平时不引人注意，但一到战时就能发挥巨大的作用，堪称一支“幽灵部队”。

此外，中国的“幽灵舰队”是指大型的商用船队，这些船只平时进行商业运营，但在设计时却充分考虑了进行武器装载问题，能运输坦克火炮等多种军事装备。因此在战时可以随时进入作战序列，承担各种军事物资运输任务，意义和前面提到的物流公司无人机空运补给有着异曲同工之妙。

其中比较著名的就是2万吨级的“长达隆”号滚装船，其具备一次远洋投送两个整建制机步营的能力，而且已经参加过多次军方组织的投送演练，在演练中表现十分出色，完全能适应未来战争的需求。这些“舰队”平时挣钱，战时好用，经济实惠。

文章称，未来随着无人机在中国民用市场的大规模铺开，又一支大规模的能够军民两用的“空中舰队”即将成型。放眼世界，能够与中国较量的，也就剩美国了。

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