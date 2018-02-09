据中国政府网站报道，中国国务院任免国家工作人员。任命慎海雄为国家新闻出版广电总局副局长兼中央电视台台长。

免去江泽林的国务院副秘书长职务；免去王双全的司法部副部长职务；免去陆克华的住房和城乡建设部副部长职务；免去叶贞琴的农业部副部长职务；免去殷勇的中国人民银行副行长职务；免去李元平的国家质量监督检验检疫总局副局长职务；免去崔玉英（女）的国务院新闻办公室副主任职务；免去王晓林的国家能源局副局长职务；免去聂辰席的中央电视台台长职务。

免去江泽林的国务院副秘书长职务；免去王双全的司法部副部长职务；免去陆克华的住房和城乡建设部副部长职务；免去叶贞琴的农业部副部长职务；免去殷勇的中国人民银行副行长职务；免去李元平的国家质量监督检验检疫总局副局长职务；免去崔玉英（女）的国务院新闻办公室副主任职务；免去王晓林的国家能源局副局长职务；免去聂辰席的中央电视台台长职务。

据经济日报-中国经济网报道，慎海雄，男，汉族，1967年2月生，浙江湖州人，1987年12月入党，1989年8月参加工作，杭州大学中文系新闻专业毕业，大学学历，高级管理人员工商管理硕士，高级记者。

慎海雄曾任新华通讯社浙江分社党组成员、常务副总编辑，新华通讯社上海分社社长、党组书记，新华通讯社副社长、党组成员，广东省委常委、宣传部部长，国家新闻出版广电总局副局长。为中共十九届中央候补委员。

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