地震特搜队员抵达云翠大楼201室 仍不见五陆客踪影

为抢救花莲地震云门翠提大楼最后5名陆客，台湾搜救人员今天（10日）凌晨2时许凿穿4楼和3楼的楼板，抵达陆客所在的201室，但还要持续凿洞将空间挖大，直到凌晨6时许仍未搜寻到陆客，特搜队员说，大楼内严重倾斜，机器不好稳定，必须用自身重量压住削岩机开凿，体力消耗很大，但大家都用尽全力，以团队合作方式轮流凿洞，加速救援流程。

台湾联合报报道，特搜队员虽然抵达201室，但空间扭曲变形，即便持续闻到恶臭，也不好搜寻，只好继续将洞口挖大；花莲县政府前进指挥所每两个小时轮班一次，平均派遣18人进驻，凌晨3时许，还加派5到8名人力，希望增快凿洞速度，但今天凌晨发生3次余震，在结构技师确认安全前，他们都得暂停手边作业，其中一次余震还造成大楼位移0.5公分，搜救人员一度短暂撤离。

特搜队员说，他们轮流用两台电动削岩机轮流打洞，由于建体已大幅度倾斜，必须在斜面上凿洞，不易站稳和施力，削岩机震动幅度又大，很消耗体力，平均十多分钟就要换人操作；其他队员则排成一列，轮流传递凿出的水泥石块、管路等废材，堆叠在一旁房间。

也有特搜队员坦言，各县市消防局的特搜队员都必须经过电动削岩机的操作训练，但训练时钻的水泥板厚度约15公分，且都是垂直往下钻，但这次任务却要在厚实又倾斜的楼地板上凿洞，确实不容易。

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