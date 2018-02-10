中联办主任王志民吁香港人代政协先读宪法十九大文件

中国全国两会下月召开，中联办主任王志民与新一届香港人大代表与政协委员茶敍，多位“新人”包括世卫前总干事陈冯富珍、政制及内地事务局前局长谭志源、食物及卫生局前局长高永文及警务处前处长曾伟雄等出席。有与会者引述王志民会上发言指，王志民除介绍中央对港政策以及全国政协、人大的职能等，还形容担任人大及政协是“光荣”的，期望各人积极参与两会会议，并事先阅读国家宪法、《基本法》及十九大文件做好准备；王志民也提及311立法会补选重要，呼吁各人多多支持。

香港星岛日报报道，由全国政协转跑道当选港区人代的谭耀宗表示，王志民在会上讲话近一小时，主要向各人大政协介绍，并指担任人大政协是“光荣”的事，应做好准备“开好这次会”，勿随便缺席。他引述王志民提到参加两会前应先阅读宪法、《基本法》、十九大报告，以及中国国家主席习近平去年七一访港的演说内容，并讲到中央对港政策，希望各人支持特区政府施政，并就大湾区等国家规划积极发表意见。

人大代表吴秋北指，王志民会上提到，各人大政协在两会期间要严守“会风”，守纪律及不要出席不必要的应酬，并提到香港形势，称赞特首林郑月娥开局良好。人大代表叶国谦称，王志民主要勉励新任人大代表及政协，要投入及参与足两会会议，会议重点包括宪法修改，以及会见国家领导人，对方并提及下月补选重要，吁人大政协多多支持。

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