北京市长陈吉宁：坚持以人民为中心提高政府效能

北京市委副书记、市长陈吉宁昨天在北京市2017年度市级行政机关和区政府绩效考评会议上强调，新时代要有新气象新担当新作为。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，以过硬作风做好政府工作、提高政府效能，推动首都高质量发展。

《北京青年报》报道，此次会议邀请国办有关部门、中央有关媒体负责人、北京市人大、市政协机关有关负责人，和市人大代表、市政协委员、企业代表、高校代表、专家学者、新闻媒体代表、市政府特约监督员、志愿者及市民代表组成社会各界代表评价团，听取60个市级行政机关和16个区政府主要负责人述职报告并现场考评。在去年社会公众“百人评价团”的基础上，今年增加了市政府特约监督员、志愿者，参评社会各界代表人数由去年的106人增至141人，新增代表比例超过30%。

陈吉宁强调，要把高质量发展要求落实到政府工作全过程、各方面。坚持质量导向，强化绩效管理，既要注重目标和效果管理、也要注重过程和成本管理，既要注重解决好当前问题、也要注重做好长远打基础的工作，既要注重典型问题、特殊任务的完成，也要注重普遍性、规范性工作的推进。要强化考核结果运用，切实发挥导向和激励作用。

陈吉宁强调，要把以人民为中心的发展思想贯穿到政府工作全过程、各方面。政府工作做得好不好，人民群众是阅卷人。要更好地把工作推进与满足百姓需求、解决群众困难结合起来。

陈吉宁强调，要把持续改进作风融入到政府工作全过程、各方面。发扬实干精神，敢于动真碰硬，勇于挑最重的担子，盯住突出短板和薄弱环节。越是见效较慢的长线工作，越要有“功成不必在我”的境界，一张蓝图干到底。

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