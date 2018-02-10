中国北方多地出现沙尘污染 局地PM10浓度超过3600

中国环境保护部9日晚间通报，中国自北向南发生影响范围较大的系统性沙尘天气过程，影响范围波及内蒙古、甘肃、宁夏、陕西、山西、河北等地，可吸入颗粒物(PM10)小时浓度急剧上升，其中甘肃张掖市PM10小时浓度超过每立方米3600微克。

中新社报道，受到大风天气影响，自2月8日中午开始，中国自北向南发生影响范围较大的系统性沙尘天气过程。本次沙尘天气过程起沙地主要位于蒙古国南部、中国内蒙古中西部和甘肃西部，锡林郭勒、嘉峪关、酒泉等城市首先出现沙尘天气过程，随后沙尘影响范围由内蒙古、甘肃扩展到宁夏、陕西、山西、河北等多个省份。其中，张掖市8日20时监测到PM10小时浓度超过每立方米3600微克，为截至目前PM10的最高浓度。

监测显示，受南下冷高压影响，京津冀及周边地区于2月9日凌晨开始受到本次沙尘天气过程影响。山西中北部多个城市于9日上午出现PM10浓度快速上升，其中朔州市9日8时PM10浓度超过每立方米1000微克，小时空气质量指数(AQI)达到500，吕梁、忻州、朔州等多个城市也相继出现了小时AQI达到500的情况。北京市9日9时起有沙尘自西侧传输入境，空气质量略微转差，午后逐渐好转。

预报显示，目前，沙尘前锋已抵达京津冀中南部地区，且仍在东移南下，并将逐渐影响河北南部、山东西部和河南北部地区，相关城市空气质量将在原有预报基础上转差1-2个级别。

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