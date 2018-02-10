花莲强震协调善后 北京市台办副主任今率队赴台

在台湾花莲强震后失联的大陆游客丁文昌等祖孙三代的家属，今天（10日）将在北京市台办副主任于凤英的陪同下抵台。

台湾联合报报道，丁文昌（1942年生）、丁守慧（1978年生）、杨浩然（2006年生）、何凤华（1943年生）及杨捷（1979年生）等五名陆客，是来自北京的一家人。

据了解，今天抵台的丁文昌家属一共有七人；北京市台办则由于凤英领队，成员包括市台办副处长冯永涛、北京海峡两岸民间交流促进会秘书长邓劲松、北京市旅游发展委员会行政管理处副处长乔剑平及一名携程旅行社人员。他们一行十二人将搭乘今天中午的国航班机来台，预计傍晚五点多抵台，并预计立即转赴花莲。

海基会表示，遇难陆客余妃的母亲彭钰珍及哥哥余云，已于昨日上午经小三通进入金门后，搭机抵达台北松山机场，在海基会人员陪同下前往花莲。

至于罹难陆客杨丽蓉的妹妹杨丽芳夫妇二人，以及罹难陆客韦嘉的儿子韦思奇，也于昨晚分别飞抵台湾，海基会也派专人前往桃园机场接机、协助通关，全程陪同协助处理后续事宜，他们今天将前往花莲。

台湾海基会表示，陆委会、海基会、旅行商业同业公会全国联合会已组成联合专案工作小组，全力协助伤者与遇难者家属处理善后。

另据中新社报道，北京市台办表示，北京市委书记蔡奇，市长陈吉宁要求相关部门第一时间与失联者亲属取得联系，并为亲属赴台妥善处理相关事宜全力提供协助。北京市台办透过多方管道与失联者亲属取得联系，并委派相关工作人员陪同亲属来台。

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