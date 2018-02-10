公司年会高管抱摔演员 涉事人已停职致歉

近日有微博网友爆料，山东滕州锦腾弘达水刺无纺布有限责任公司年会上，公司一高管抱起反串演员然后重摔在台上，引起网友热议。目前，山东锦腾宏达集团公司对视频中的涉事男员工严肃处理，并予以停职。同时向被摔演员道歉，并承诺给予一定经济补偿。

齐鲁网报道，该集团一位不愿透露姓名的负责人表示，该演员为一男性反串演员宋某，事后，演艺公司已陪同其到医院做检查。

据该公司工作人员表示，公司前晚在当地华泰酒店举办的年会。大约在下午两点多，演员宋某登上舞台与公司员工互动。期间，胡某与其互动频繁，他便邀请胡某上台。网上传播的视频显示，胡某将身穿红色裙子脚穿高跟鞋的宋某高高抱起，然后松手将宋某摔在舞台上，舞台上另一位男子随后上前询问被摔倒在地的宋某，视频中传来了鼓掌和欢笑声。

据媒体报道，事发时，胡某喝了不少酒，在互动时发生了一些言语冲突，发生了抱摔演员的恶劣行为。由于被摔，宋某没有进行完表演就离开了年会现场。

报道指，锦腾弘达出示了一份署名为“胡某”的手写道歉信《关于本人抱摔演艺人员的公开致歉信》，信中写道：本人在2月7日公司年会上抱摔演艺人员，实属自律不严，有悖于社会公德，引发舆论广泛关注。在此，我对自己的恶劣行为向受害者真诚道歉，对本次事件造成的恶劣影响，向全社会诚恳致歉。

事发后第二天上午，锦腾弘达董事会公布了一份《关于对公司总经理胡某抱摔演艺人员恶劣行为的处理决定》：经公司董事会研究决定，立即终止其总经理职务，积极配合事件调查处理。

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