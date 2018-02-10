婉拒大陆救灾 学者：大陆充满算计 台湾智慧不足

台湾花莲地震酿灾，中国大陆主动表达救灾意愿，但却不经陆委会与海基会，直接与花莲县长傅崐萁联系，引发争议。有台湾学者表示，陆方“绕过”两岸既有互动管道，违背两岸对等原则，充满政治算计；但台方政治智慧也不足，回应太过“冰冷”，陆委会与总统府应掌握更多话语权，让两岸有融冰机会。

台湾联合报报道，台湾淡江大学国际事务与战略研究所副教授黄介正说，大陆国台办的作法，让台湾有点陷入两难，“拒绝好像不讲道理，接受又好像又被吃豆腐”。从人道精神来看，不能说对岸不对，但绕过台湾中央政府，确实经过政治估算，陆方这样的“诚意”，会让接受者感到不舒服。

他指出，即便蔡政府执政后两岸关系较差，但关于人道救助事宜，陆方还是能透过海协会与海基会处理。这次案例显示，大陆对蔡政府仍维持不接触策略，陆方不愿透过既有管道联系，深层的忧虑是，担心台方藉此宣传两岸已恢复对话。

对于陆委会婉拒大陆救灾，黄介正说，陆委会成立以来，不分蓝绿政府，处理两岸事务时，很重要的任务与界线，是不让大陆以“中央对地方的方式”对台交流，两岸必须维持对等关系与原则。但他也说，台方回应可更婉转，不要让外界觉得只要是大陆提出，台湾一概拒绝。

前陆委会咨委、中华大学行政管理学系副教授曾建元说，蔡政府与大陆关系较为敌对，陆方抛出愿意协助救灾，让人有“黄鼠狼给鸡拜年”的疑虑；国台办未透过两岸既有的联系管道与机制，趁机操作一个中国原则，高度政治化在处理人道救援议题，正好坐实这样的疑虑。

不过，曾建元也指出，台湾政府回应大陆的方式政治智慧不足，应透过更具温情的方式表达谢意、说明婉拒的原因，让两岸有融冰机会。台方应掌握更多话语权，因势利导，引导陆方透过海基会等既有管道协助台湾，而不是以三言两语冰冷回绝。

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