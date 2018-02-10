特朗普白宫会见杨洁篪 愿同中方加强合作

美国总统特朗普当地时间2月9日在白宫会见正在美国访问的中共中央政治局委员、中国国务委员杨洁篪。

据香港星岛日报报道，杨洁篪表示，去年11月特朗普访华期间，中国国家主席习近平与特朗普达成重要共识，强调中美在维护世界和平、稳定、繁荣方面拥有广泛共同利益和重要责任，中美关系的走向具有重要的全球影响，一个不断发展的中美关系不仅符合两国人民根本利益，也是国际社会普遍期待。

杨洁篪表示，今年以来，两国元首通过通电话、通信等方式保持密切联系，要求两国团队以只争朝夕的精神推进广泛领域的合作，这為双方团队指明了努力方向。希望双方一道努力，以落实两国元首北京会晤共识和成果为主线，保持密切高层及各级别交往，办好中美4个高级别对话机制第二轮对话，拓展经贸、两军、执法、禁毒、人文、地方等领域合作，加强在朝鲜半岛核等国际和地区问题上的协调，妥善管控分歧和敏感问题，推动中美关系在新的一年取得更大发展。 杨洁篪向特朗普转达了习近平的诚挚问候。

特朗普表示，去年11月对中国的国事访问十分成功。美中关系非常重要。赞同双方应当落实好与习近平在北京会晤达成的共识和成果。美方愿同中方加强合作，推动两国关系取得更多积极进展。

另外，杨洁篪在白宫会见美国总统国家安全事务助理麦克马斯特和总统高级顾问库什纳，双方就加强中美在重要双边领域和国际地区问题上的合作交换了意见。

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