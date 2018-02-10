香港巴士严重车祸已造成18人死

（早报讯）香港新界大埔公路今天傍晚发生的严重巴士车祸，警方晚上9时许修正死亡人数为18人死亡，被困的乘客全部被救出。涉事的九龙巴士有限公司管理层晚上到达车祸现场了解事件，并鞠躬致歉。

据中通社报道，车祸死者包括15男3女。香港媒体现场消息也称，有47人送院救治，其中19人情况严重。

出事的是九巴公司一辆872路双层巴士，傍晚6时许从沙田马场出发开往大埔中心，在大埔公路靠近松仔园路段疑因车速过快，失控侧翻，车头疑撞上路灯柱，损毁严重，挡风玻璃破碎。车内一度有多人被困，消防队员需将车顶切割开，解救被困者。

九巴三名高层晚上到达车祸现场向死伤者鞠躬道歉。九巴企业策划及业务发展总经理苏伟基表示，对车祸感到非常难过和遗憾，九巴会向每个受影响家庭发放8万港元慰问金，并设立两条热线协助死伤者家属及辅导市民的情绪。

苏伟基表示，九巴会配合警方调查，并成立由九巴非执行董事领导的调查委员会，调查车祸的原因，检视九巴的行车安全，期望一个月内将调查报告提交给特区政府，防止同类意外再次发生。

九巴表示，涉事车长2014年入职，去年9月转任兼职，驾驶纪录良好，过往亦曾驾驶此路线。车长事发前有充足休息，暂没资料显示车长因劳累造成此宗车祸。

香港特首林郑月娥晚上赶到医院探望伤者，并表示每位伤亡者的家庭均会有一名社工跟进及协助。

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