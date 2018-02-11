福建监狱34名罪犯春节可探亲：不押送不穿囚服

据澎湃新闻报道，2月10日，记者从福建省监狱管理局获悉，今年春节，福建全省监狱启动“为爱回家”离监探亲活动，将有34名罪犯被特批回家与家人团聚，探亲时间共5天。

福建监狱管理局相关负责人介绍，此次离监探亲的罪犯没有民警押送，更不用着囚服，可着便服自行离监，探亲期满自行回监。

上述负责人表示，为加强罪犯离监期间的监督管理，罪犯离监前夕，要签订《离监探亲承诺书》，承诺保证遵守国家法律法规和探亲纪律，离监当日需向当地公安和司法行政机关报到接受监督，监狱将采取电话抽查、指派民警跟踪回访等方式，确保离监罪犯不离开探亲地所在的县级行政区域。

罪犯离监前，民警将对其开展集中教育，明确其探亲期间应遵守的纪律，罪犯离监期间禁止赌博、酗酒、驾驶机动车，禁止进入夜总会、酒吧、迪吧等娱乐场所，禁止接触被害方等，5天期满，罪犯须按时归监。

福建监狱管理局相关负责人介绍，此次集中开展罪犯离监探亲活动，是福建监狱深入贯彻落实司法部“治本安全观”，推进落实“阳光工程”重点项目之一。在此试点工作的基础上，他们将及时总结经验，根据法律规定适时出台罪犯离监探亲规定实施细则，使离监探亲活动在春节、中秋等传统节日中逐步推开实现常态化，引导帮助罪犯改过自新、顺利回归社会、成为守法公民。

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