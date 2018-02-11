大埔车祸 肇事司机被指转弯过快

香港大埔公路九巴翻车已酿19死63人伤。目击网民Johnny Wong当时碰巧在沙田马场拍摄巴士，正好影到涉事872巴士。他指出，当时巴士停泊在车场内，戴口罩的车长刚刚登上巴士，开车前往马场站头接载乘客，不觉得车长有异样，但感觉上“转弯很快”。

据香港01报道，据悉，该巴士应于傍晚6时正点开出车，惟迟开5分钟后，有乘客表达不满，曾以粗口秽言骂车长。有人声称受此影响，而不能专心驾车，导致车祸。大埔尾村村长李先生引述目击者表示，意外发生后，有人从车厢爬出后，追住司机，似想打他。

不过，一名事发时站在下层车头位置的男乘客指出，当时没有人与司机聊天，巴士突然翻侧。该乘客指，当时车厢满载，车速有点快，事发时“觉得唔对路”，于是立即捉紧扶手，幸未有受伤，巴士翻车后向前滑行，扫毁了路边灯柱及大埔尾的巴士车站，巴士停定后车厢一片混乱。他由车头离开，即时报警，并叫伤者不要动，警方及消防迅即到场。

据了解，被捕姓陈30岁车长在2014年在驾驶九巴时曾发生一宗严重交通意外，有报道指出，当时的受伤乘客事后指意外时车速快，入停车场左摇右摆，转弯时车速接近每小时50公里。

不过，九巴代表较早前在872路线肇事的大埔公路车祸现场回应传媒查询时，指出被捕车长过去驾驶纪录良好。消息指，九巴公司只翻查该名车长过去两年的公司纪录，发现他没有违反公司规例，故称其纪录良好。

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