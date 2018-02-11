中国否认放弃2005年测定的珠峰海拔数据

中国国家测绘地理信息局10日接受新华社记者采访时表示，中国从未在任何时候、以任何形式放弃2005年精确测定的8844.43米珠穆朗玛峰顶岩石面海拔高程数据。

据新华社报道，近日有报道援引尼泊尔登山协会前负责人的说法：中国已经放弃珠峰8844米的海拔高度，认同尼泊尔方面的8848米。

作为中国组织精确测定和受权公布珠峰海拔高程的法定部门，国家测绘地理信息局称，中国从未放弃8844.43米珠峰海拔高程。

“这一数据，经国务院授权、按照《中华人民共和国测绘法》规定的程序公布，作为全国统一采用的珠峰岩石面海拔高程标准数据一直采用至今。”国家测绘地理信息局相关负责人说。

珠峰是世界最高峰，位于中国与尼泊尔边境。精确测定珠峰高度是人类探索、认识地球运动规律的一个标志，也是国家科技水平和综合国力的象征。1975年，中国国家测绘地理信息局会同军测、登山队员，开展了首次珠峰海拔高程精确测量，测定珠峰海拔高程为8848.13米。

2005年，国家测绘地理信息局在西藏登山队配合下，再次开展了珠峰高程测量，测定珠峰峰顶岩石面海拔高程为8844.43米，峰顶冰雪深度为3.50米。

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