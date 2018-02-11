中国官媒称桂敏海因向境外提供国家秘密被拘

近日，瑞典籍华裔香港书商桂敏海再次被中国警方采取刑事强制措施。新华社的报道称，桂敏海涉嫌为境外非法提供国家秘密。

报道称，新华社记者前往桂敏海被羁押地浙江宁波进行了深入采访。据了解，1月20日当天上午，桂敏海在2名瑞典外交人员陪同下坐外交牌照的车到上海，又从上海虹桥火车站乘坐高铁前往北京。根据公安机关掌握的情况，桂敏海携带了多份涉及国家秘密的情报资料，涉嫌从事为境外非法提供国家秘密、情报，危害国家安全的违法犯罪活动。

新华社的报道称，这一期间，公安机关多次联系桂敏海，要求其返回接受调查，但陪同的瑞典外交人员要求桂敏海不要配合。高铁在济南西站停留期间，公安民警将桂敏海带离列车，以涉嫌为境外非法提供国家秘密、情报罪对桂依法采取刑事强制措施。

53岁的桂敏海被拘后，由中国公安部安排，接受香港媒体《南华早报》《东方日报》等访问。桂敏海指瑞典政府视他为一枚政治博弈游戏中的棋子，他希望瑞典政府停止炒作他的问题，不要再为中国政府制造麻烦，否则将考虑放弃其瑞典公民身份。不过，有关视频显示，访问进行时，有两名公安站在他两旁，一名他的密友看了视频后告诉法新社，桂敏海的发言“不可信”。

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