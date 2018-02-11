上海开展“禁赌”行动 个人赌资100元以上可治安处罚

据解放网报道，上海警方昨日起组织开展上海公安机关“春季禁赌”专项行动，重点打击针对农村地区有组织赌博、野外流动赌场、地下“百家乐”等传统聚众赌博及组织中国公民出境赌博、网络赌博、赌球等新型涉赌违法犯罪活动。

据了解，按照《上海市公安局治安管理处罚裁量标准》规定，个人赌资在人民币100元以上的，就属赌资较大，可予以治安处罚。

警方提醒，亲朋好友过年相聚，切莫以“小赌”而为之，最终浓浓“年味”沦为不是“滋味”。久赌必输、不赌为赢，请广大市民群众认清危害，自觉抵制，积极行动，遵纪守法。

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