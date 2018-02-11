黑龙江雪乡新商机　零下26°C拍泼水成冰照片

据香港01报道，中国内地网民近日兴起在朋友圈晒“泼水成冰”的震撼相片，皆因在北部地区如黑龙江等地，气温早就降至远低于零度，水分在空气中会快速结冰。黑龙江雪乡的居民看准商机，在雪地推出拍照服务，78元人民币能体验一次，吸引不少人光顾。

黑龙江多个地区近月进入严寒季节后，气温降至摄氏零下20度以下，吸引不少国内外游客到当地体验极寒天气。零下26度的雪乡近日推出特别的拍照服务，游客花78元人民币，就能体验一次泼水成冰，并获得一张8寸精修照片、一个水晶相架及电子版照片。

为了拍得“震撼13亿人”的照片，不少游客都愿意在拍摄区外大排长龙，然后在镜头前使出浑身解数，伸出双手及拗腰，将杯中热水用力泼出去，务求在空中划出完美的弧线。

不过，要达至泼水成冰的效果，要用热水，因在空气中结冰的是水蒸气，当水蒸气遇到温差大的环境时，就会迅速地凝结为冰晶。

对于有人将拍摄泼水成冰照当成新商机，有网民揶揄“自己拍不就行了”，认为“78元买壶热水感觉不化算”，亦有网民表示理解，因设置档摊及摄影器材成本不低，又指“贵点没关系，人家都只做3个月”、“迪士尼一张照片98，什么都没有，怎么又没有人批评呢？”

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