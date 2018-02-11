中国房地产信贷政策开年屡现收紧

2018年春节前，中国多地出台政策严控资金违规流入房地产行业。一方面多地强调严禁个人贷款违规流入股市和房市，提高房地产开发贷款门槛，遏制房地产泡沫；另一方面，开年以来，包括广州、深圳、北京、南京等多个城市曝出房贷收紧、首套房购房贷款利率上浮的消息。金融“去杠杆”的效应正在房地产行业逐渐显现。

据中新社报道，除开发端信贷政策收紧、严控违规资金流入外，多地房贷政策也有所收紧。如2月初，广州市内四大国有银行房贷利率上浮，其中首套房贷利率上浮10%，二套房贷利率上浮15%。除广州外，包括深圳、南京、北京等多地曝出今年以来房贷利率悄然上浮的状况。根据融360的监测数据，今年1月国内首套房贷款平均利率为5.43%，相当于基准利率的1.11倍，同比上升21.75%。

对于房地产信贷政策收紧的状况，易居研究院智库中心研究总监严跃进指出，政策管控类似于密织了一张调控网。短期内，一些房企拿地时的激进做法会减少，部分土地会出现流拍，部分已进入开发环节的地块会面临经营压力，一些项目烂尾概率增加等。不过长期来看，严格的监管可以使得房地产市场形成更为健康和持久的发展态势，各类地价和房价虚高、短期炒作等现象都会减少，这反而利好竞争环境的优化。

免费试阅14天