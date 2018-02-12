花莲地震罹难者升至17人 人员搜救告一段落

在经过106个小时的搜寻之后，台湾花莲地震最后两名失联人员11日上午被证实罹难。至此，地震共造成17人死亡。花莲县长傅崐萁宣布，人员搜救工作告一段落。

据中新社报道，两名罹难者系此前失联的“四大一小”五位大陆游客中的成员。祖孙三代一家人来自北京，2月6日地震当天入住花莲云门翠堤大楼“漂亮生活”旅店201房，其中三人已于10日被确认遇难，遗体被送往花莲殡仪馆。

云门翠堤大楼是此次花莲地震中受损最严重的建筑之一，楼体严重倾倒，位于二层的“漂亮生活”旅店没入地下。傅崐萁在11日上午召开记者会称，综合救援现场多方面证据，确认剩下的两名大陆游客已遇难。

11日下午，大型机具陆续进场，为拆除做准备。嘉南重机械负责人黄国宝说，现场将先搭建一个10米高的施工平台，拆除工作最快11日深夜、12日凌晨动工。台南市土木技师公会前理事长郑明昌表示，会24小时轮班工作，以便尽快完成拆除，运出遇难者遗体。

2月6日晚23时50分，台湾花莲发生里氏6.0级地震。至目前共造成17人遇难，其中9人是大陆游客。云门翠堤大楼则成为“重灾区”，14人在此遇难。花莲县政府将于12日中午12时举行震灾罹难者联合公祭。

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