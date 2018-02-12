北京叫停“互助献血” 将增采血点

北京市卫生计生委消息，按照中国国家卫生计生委要求，北京已于2月10日叫停互助献血，而不少医院内部工作人员则对“血荒”感到担忧。北京市卫生计生委称，北京将增加血点布局，加强血液安全保障。

据新京报报道，根据《中华人民共和国献血法》第十五条规定，为保障公民临床急救用血的需要，国家提倡并指导择期手术的患者自身储血，动员家庭、亲友、所在单位以及社会互助献血。为保证应急用血，医疗机构可以临时采集血液，但应当依照本法规定，确保采血用血安全。

如今，这种献血方式退出北京历史舞台。记者昨日从市卫计委处得到确切消息，按照国家卫生计生委《关于做好十九大期间医疗安全管理工作的通知》停止开展互助献血的要求，北京决定于2018年2月10日起停止开展互助献血。不过，市卫计委相关负责人还表示，实际运作中确实属于病情需要，家属真实意愿，可作个别处理。

报道称，几乎每一次叫停互助献血，都会引发社会争议。一方面，互助献血背后的利益链令人触目惊心；另一方面，面对“血荒”，互助献血成为不少患者的唯一希望。

报道指出，互助献血是“没有办法的办法”，现在的关键问题不是叫停与否，而是如何去解决用血难的问题。



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