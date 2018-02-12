港股高开205点 重上100天线

港股今日高开205点或0.7%，报29713点，恒指重上100天线（29617点），成交17.81亿元；国企指数高开100点或0.84%，报12001点。

据香港明报报道，友邦为表现最佳蓝筹，升2.86%；蒙牛为表现最差蓝筹，跌3.6%。

遭平保减持的碧桂园升2.13%，平保则升0.88%，报79.95元；腾讯升1.33%，报412.8元；港交所升1.01%，报260.8元；汇控升0.25%，报80元。

上周全周逆市升的瑞声今早高开1.25%，报146元；舜宇升1.1%，报110元。

免费试阅14天