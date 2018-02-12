广东一炼铁厂发生高炉喷渣事故致1死3伤

中国广东韶钢松山炼铁厂9日晚发生高炉喷渣事故，致1人死亡3人受伤。一周前，韶钢松山炼铁厂7号高炉曾发生一起致8人死亡的煤气管道泄漏事故。

据新京报报道，2月10日，记者获取到一份《宝钢集团有限公司事故快报》的截图显示，2月9日23点10分左右，韶钢松山炼铁厂7号高炉1号风口突然烧穿，喷出大量红焦，事故导致在北出铁厂1号铁沟旁作业的3名协力工和1名炼铁厂员工被灼烫，其中，1名协力工死亡，另3人受伤。

据该事故快报显示，死者刘某某，男，24岁，隶属韶关市曲江松生工业物资有限公司。3名伤者为：温某某，男，56岁，韶关市鑫山公司员工；曾某某，男，39岁，韶关市鑫山公司员工；赵某某，男，29岁，7号高炉炉外作业区正式员工。

2月10日晚间，记者将这份事故快报截图发给广东省安监局值班室，工作人员表示，将会向相关部门核实截图内容。今天上午，广东省安监局致电记者，称截图内容属实。

新京报此前报道，2月5日凌晨2时56分许，广东韶钢松山炼铁厂7号高炉发生煤气管道泄漏事故，造成18人中毒，其中8人死亡，另外10人经全力组织施救均无生命危险。记者从广东省安监局获悉，经初步调查，该事故是一起典型的操作人员违规违章作业引发的安全事故。



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