浙江“明星村支书”自杀 留遗书对村民致歉

2月5日，号称浙江“华西村”的湖州市吴兴区湖东村原村书记罗多林被发现身亡。今天(2月12日)，湖州警方通报调查结果称，罗多林因涉集资，不能及时兑付村民资金，留下遗书致歉后自杀。

据新京报报道，浙江省湖州市公安局吴兴分局今日发布通报称，2月5日17时许，市民报警反映，市区南门一山坡上发现一具男性尸体。经警方调查，死者为八里店镇的东湖实业公司负责人罗多林，系自杀。

据报道，罗多林自1966年起担任湖东村干部职务。上世纪90年代，湖东村建立村集体企业，经济得到迅速发展，被称为浙江“华西村”，全体村民住别墅、可得到不菲的分红，罗多林也因此被媒体称为“明星村支书”。

此前有媒体报道称，罗多林自杀与当地拆迁工程过快导致相关资金出现断裂、拆迁款未及时进入村集体账户有关。

警方调查显示，罗多林尸体边发现遗书一份，内容主要是表达对村民的歉意和祝福，以及变卖公司资产还债的想法。经查，湖东村2010年撤村改居，由东湖实业公司经营村集体资产，原村书记罗多林为法人代表。经初步查明，上述公司涉及集资，数额巨大，因经营不善，承诺的回报兑现困难。事发后，当地采取一系列措施善后，目前对上述公司的财务调查仍在进行中。



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