国台办：期盼遇难大陆游客善后得到妥善处理

据中国央视报道，中国大陆国台办发言人安峰山12日表示，花莲强震以来，大陆有关方面和社会各界高度关切。国台办、海协会、中国红十字总会、中国地震协会等有关方面和北京市、福建省、广东省、广西壮族自治区等地方第一时间以不同方式向灾区同胞表达慰问，对两岸遇难同胞表示哀悼。

国台办与台湾有关方面及花莲县保持密切联系沟通，及时了解救灾进展情况，协调有关方面做好随时赴台救援和提供救助设备的准备。大陆有关方面、地方和台资企业踊跃捐款捐物，支持灾区同胞早日渡过难关、重建家园，据不完全统计，已捐助合计2087.5万元人民币。

安峰山介绍，此次震灾中共有9名大陆游客不幸遇难、6名大陆游客受伤。国台办、海协会会同公安部、国家旅游局和有关省市迅速启动应急机制，迅速核实遇难和受伤人员信息，紧急开通“绿色通道”，为伤亡者家属及证件遗失人员加急办理入出境证件，全力协助遇难游客家属赴台处理善后。海峡两岸旅游交流协会和北京市台办还派出工作组陪同家属赴台，协助处理善后事宜。

安峰山最后表示，台湾有关方面、花莲县政府和救援人员全力开展搜救，对受伤大陆游客和遇难者家属给予关照和协助，我们对此表示感谢，并希望遇难游客的善后事宜得到妥善处理。



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