卫计委：中国基本医保参保人数超13.5亿

中国国家卫生计生委副主任、国务院医改办主任王贺胜12日在北京指出，中国基本医保参保人数超过13.5亿，参保率稳定在95%以上，城乡居民大病保险制度覆盖10.5亿人。

据中新社报道，国务院新闻办公室当日在北京召开发布会，王贺胜是在发布会上作出上述表示的。

他说，在基本医保普惠的基础上，卫计委建立城乡居民大病保险制度，覆盖10.5亿人，大病患者合规医疗费用报销比例平均提高12个百分点左右。2013年启动建立疾病应急救助制度，已累计救助近70万人次。基本医保、大病保险、医疗救助、疾病应急救助、慈善救助、补充医疗保险和商业健康保险紧密衔接，构成多元化多层次全民医保体系。

王贺胜指出，卫计委还开展了全国跨省异地就医费用直接结算工作，让群众看病少跑腿、少垫资。推进医保支付方式改革，超过200个城市实行按病种付费的病种数达到100个以上。大力实施健康扶贫工程，农村建档立卡贫困人口医疗费用个人自付比例从2016年的43%下降到2017年的19%。启动农村贫困人口大病专项救治工作，目前已累计救治食管癌、终末期肾病、儿童白血病等大病的患者47.6万人次，救治率达到85.6%。

“总的看，医药卫生领域关联性、标志性改革全面启动，普惠型、兜底型民生建设相继推开。”王贺胜表示，中国多项主要健康指标已优于中高收入国家平均水平，实现“一升两降”，即人均预期寿命从2010年的74.83岁提高到2016年的76.5岁；孕产妇死亡率从2010年的30/10万降为2017年的19.6/10万，婴儿死亡率从2010年的13.1‰降为2017年的6.8‰，用较少的投入取得了较高的健康绩效。

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