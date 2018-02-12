中国据悉拟保留新能源汽车地方补贴

据知情人士透露，中国政府倾向于让各省继续实施各自的电动汽车补贴政策，以支持不断上升的新能源汽车购车需求。

据彭博社报道，知情人士表示，根据正在研究的方案，地方电动汽车补贴不应超过中央政府补贴的50%。他们指出，新修订后的全国补贴政策正处于最后讨论阶段。因消息尚未公开，知情人士不愿具名。财政部未立即回应彭博新闻寻求置评的传真。

维持地方补贴的决定将利好北汽、比亚迪等电动汽车生产商。这与去年年底所讨论的方案有所不同，当时研究的是取消电动汽车地方补贴，以控制政府支出。知情人士表示，决策者近来担心，停止地方补贴会影响新能源汽车行业的发展。彭博新闻社曾于去年12月援引知情人士的话报道称，中国计划告诉地方政府停止对电动汽车和其他新能源车辆提供补贴。

与此同时，上海市政府于上周五在网站发布多项关于新能源汽车的新政策，决定将地方补贴维持到2020年12月31日。通知称，对符合条件的纯电动汽车，按照中央财政补助1：0.5给予本市财政补助；按照中央财政补助的30%，对发动机排量不大于1.6升的插电式混合动力乘用车进行补助。

据全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树估计，2016和2017年中央政府的相关补贴金额可能总计达到830亿元人民币（174.07亿新元）。

其中一位知情人士称，地方政府可以按与中央补贴1：1的比例给予燃料电池汽车补贴。



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