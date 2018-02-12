港民主党批一地两检违宪要求司长解释　运输部长“挡箭”

《广深港高铁(一地两检)条例草案》委员会今日召开首次会议，会上民主党黄碧云质疑“一地两检”违反《基本法》，要求律政司司长郑若骅加以解释。不过运输及房屋局局长陈帆就主动“护花”为郑若骅“挡箭”，解释人大常委会的决定清楚指出内地司法管辖只“影响范围局部”，强调人大常委批准文档已解释得很清楚，自己是用“普通人角度看清楚”。

据香港01报道，黄碧云批评人大常委会的决定欠缺法律理据，犹如“大石压死蟹”，郑若骅随即回应指香港拥有“高度自治”，而“一地两检”合作安排是香港与内地商讨后达成的协议，有必要透过本地立法保障，明言立法会需要做的事情，是通过有关条例，令“一地两检”能够落实。

至于外界批评方案有“割地”之嫌，郑若骅认为是部分议员误解，强调将来划出内地口岸区属租借，透过本港和内地签订租用安排，香港边境地域不会因此改变，只是调整了境内司法管辖权，是“小的、细的、特殊用途的适用法律调整”。

黄碧云其后欲再追问，此时陈帆主动加入，自言“或者用一些不懂法律的人都可以讲一些普通人看法”。黄碧云随即插嘴称自己是问司长宪法问题而非运输问题，陈帆则回应称“我们是团队”，强调人大常委会的决定已讲明在西九龙站进行内地司法管辖，仅影响局部范围，强调“人大常委批准文档已解释得好清楚，我试图用普通人角度看清楚”。他又邀请所有委员本月底视察高铁西九龙总站，包括日后内地口岸区的范围，以让议员更了解“一地两检”的安排。

公民党陈淑庄批评，政府就“一地两检”法律基础，一直没有提供充份的答案，又指在会议上已向政府提出包括宪制、条例草拟和相关法律制度等详细法律问题，期望政府解答。她又指，今日大部份与会者亦都向郑若骅提出法律问题，惟主席叶刘淑仪没有处理。陈淑庄向陈帆严正声明，指此前就高铁多番发信要求对方解答基本问题，但政府只是威胁如果不通过法案，高铁便不能通车。她批评政府不负责任，未有就高铁班次和票价提供资料。

她又批评政府在高铁一地两检车站的租金、年期未厘清的情况下，即要求议员加速审议。她强调，现时法例当中有许多不明朗之处，建制派催逼民主派尽快让议案通过的做法，是不合逻辑和不公道。

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