两份民调蔡英文满意度天差地远　总统府发言人：其中一个有点过期

偏蓝的台湾竞争力论坛和偏绿的台湾世代智库2个单位都在今（12）日发布民调，但对于台湾总统蔡英文的满意度落差相当大，前者仅有27.6%；后者达到51.2%。总统府发言人黄重谚在记者会上被问到如何看待两份不同时间的民调数据，黄重谚表示民调的目的是了解民意取向的工具，“好像有份民调是上个月进行，这个民调好像有点过期。”

据风传媒报道，发布民调的两个单位对蔡英文满意度的结果落差很大，其中台湾竞争力论坛公布1月底进行的最新民调，总统蔡英文的满意度仅有27.6%；而台湾世代智库今公布上星期的民调显示，蔡总统的满意度达51.2%。总统府发言人黄重谚说，民调数字各自不同，参考意义也不一，不过民调是为了解最新民意取向的调查工具，“今天好像有份民调是上个月进行，这个民调好像有点过期。”

黄重谚表示，目前政府的首要工作，就是尽速协助地方完成灾后重建和复兴工作，同时持续进入整体经济正向循环，并创造更好的发展条件，包括致力改善国民整体生活等。整体而言，国家告别多年停滞，在政府及全体国人共同努力之下，过去1年的国家各项指标持续正向发展，重大改革也顺利推动中。

对此问题，民进党发言人蔡适应接受采访时表示，政党支持度，民调资料没有一致系统性，不能评论。另外，蔡英文及行政院长赖清德的满意支持度，民调执行日期不同，中间发生花莲震灾，政府救灾表现会影响民众观感。台湾世代基金会发布的民调是2月9日至10日所做，是最新调查结果，调查显示蔡英文支持度为57.2%，施政满意度为51.2%。

台湾竞争力论坛委讬民调:蔡英文满意度仅27.6%

台湾竞争力论坛上午在立法院举办“蔡政府施政总检讨民调发布会”。台湾竞争力论坛执行长谢明辉表示对于蔡英文的施政表现，不满意者超过60.3%，满意者仅27.6%；赖清德的施政表现则出现死亡交叉，不满意者有41.1%，高于满意者37.7%。至于台湾世代智库今日公布上星期调查最新民调中，有高达82.9%的民众满意政府救灾表现、73.4%满意总统蔡英文的表现，两者落差相当大。

谢明辉指出，劳基法修法被民进党视为赖清德就任行政院长后最重要的一项政绩，但大多数民众却不认为可以提升劳权，才导致蔡英文的施政满意度持续低迷，而赖清德施政表现也出现死亡交叉，不满意度高于满意。

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