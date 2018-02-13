专家分析河北廊坊4.3级地震：后续更大地震可能性不大

据中新网报道，中国地震台网正式测定：2月12日18时31分在河北廊坊市永清县发生4.3级地震，震源深度20千米。地震专家分析，此次地震为孤立型地震，后续有更大震级地震可能性不大，请大家不必恐慌。

据中国地震台网官方微博消息，震中周边人口密集，有感范围较大，震中距离北京城区约65公里。据移动人口大数据分析，震中20公里范围内人口数约106万，50公里范围内约1007万，100公里范围内约5741万。

春节将至，此次地震又发生在人口稠密的京津冀地区，关于地震的成因及影响受到了广泛关注。对此，记者联系了中国地震台网中心研究员孙士鋐。据孙士鋐介绍，此次地震震级不是很大，预计并不会对人们生活造成大影响。

孙士鋐说，从原因上分析，地震的形成是有规律可循的，北京周边地区最近一次比较大的地震时2006年发生的5.1级地震，至今已11年有余。在长时间地震活动水平较低的情况下，此次地震的形成是比较正常的。

孙士鋐还分析，因为此次地震构造规模不大，震级较低，预计不会造成太大的影响。

中国地震台网中心地震预报部主任蒋海昆也分析，历史上，这个地方的地震并不活跃，此次地震是孤立型，和唐山大地震是完全不同的构造体系。后续有同样乃至更大震级地震的可能性不大。

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