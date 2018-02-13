章莹颖案庭审延期至2019年4月

中国访问学者章莹颖在美国遭绑架致死案出现新进展，嫌犯克里斯滕森的审判已被推迟至2019年4月。上周，嫌犯辩护律师以“准备时间不够”为由要求庭审推迟至2019年。

据海外网综合侨报、东网等消息，上周，检方与嫌犯克里斯滕森(Brendt Christensen)的律师分别提出延期审判的要求，而被告要求庭审推迟至2019年。12日，美国地方法院法官科林·布鲁斯在听证会上确定，将案件审判推迟到2019年4月2日。

据报道，这场听证会大约持续了20分钟，克里斯滕森出席听证会但没有发言。陪审团计划于2019年4月3日开始选择人选，实际审判将于4月9日开始， 检察官和克里斯滕森的律师都没有反对新的时间表。

2月7日，检方与嫌犯克里斯滕森的律师分别提出延期审判的要求，克里斯滕森的律师们辩称，此案太过复杂，准备时间不够，他们需要到2019年6月才能准备审讯，但是检察官希望在2018年10月尽早进行审判。

嫌犯的辩护律师在声明中称，他粗略地查看了检察官方面的证据，大部分证据都是在五个月前被查获的，但是相关报告尚未完成也没有交给辩护方处理。律师因此申辩，“如上所述，检察官已经在四到五个月的时间内检查了证据但还没有提交报告。因此也没有理由认为辩方将能够更迅速地在这一方面开展工作。”

据此前报道，美国联邦政府于当地时间1月19日下午发表由美国司法部部长杰夫·塞申斯（Jeff Sessions）签署的文件，决定对涉嫌绑架致死中国访问学者章莹颖的嫌犯布兰登特·克里斯滕森（Brendt Christensen）寻求死刑。

这份文件指出，根据大陪审团2017年10月3日对克里斯滕森提出的追加起诉书内容——嫌犯故意非法挟持、禁锢、诱骗、绑架、劫持章莹颖并最终导致其死亡， 以死刑起诉嫌犯是合理的。

章莹颖家人的代理律师王志东表示，家人对司法部长的决定表示欣慰，感谢他和当地检察官考虑并尊重家人的请求，做出了与家人意愿相符的决定。

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