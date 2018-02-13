公安提醒：春节期间这些东西别晒到朋友圈

据“21财经搜索”报道，不少人喜欢在朋友圈上“晒”各类生活信息和照片。但这些行为间接泄露了个人的相关信息，如果被别有用心的人看到、利用，将造成家中或个人财物被盗窃，甚至危害自己和家人人身安全。那么，玩手机、晒照片究竟有哪些禁忌？公安提醒如下：

1. 留神泄露隐私惹灾祸：不要晒火车票、飞机票、登机牌；不要晒护照、家门钥匙、车牌；不要晒位置；不要晒孩子照片及姓名；不要晒家中老人照片

晒家中老人的照片，会让坏人有更高的几率把他们认出来。如果有人突然对老人说出他孙子的姓名，再附加任何一条谎言，都能轻易让老人掏出半辈子积蓄。

2. 日常行为习惯需警惕：对于平常外出，尽量不要泄露日程、行踪等信息，以防盗贼借家中无人时行窃。对于节假日旅游，如遇人群拥挤、道路堵塞、发生交通事故等问题，在没掌握真实情况前不要盲目散布、转发。对于女性，贵重饰品、名牌包等少“晒”为宜，以防他人心生歹意。对于情感问题，有关情感上的牢骚类信息也应少发，既容易引起不怀好意的人注意，也有损人际关系。

3. 手机使用窍门请掌握：“附近的人”请关了，微信上“附近的人”的功能，可定位你的位置。可依次点击“设置-通用-功能-附近的人”选择“清空并停用”。“允许搜索”请关了，在微信“隐私”中，关闭“通过QQ号搜索到我”和“可通过手机号搜索到我”。“允许查看”请关了，在微信“隐私”选项中关闭“允许陌生人查看十张照片”。手机丢了莫慌乱，致电运营商（中国电信10000、中国移动10086、中国联通10010）挂失手机号；致电银行冻结手机网银；解除支付宝95188；解除微信110.qq.com。

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