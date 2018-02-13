港珠澳大桥将采取“三地三检”通关模式

港珠澳大桥管理局今天（13日）宣布，港珠澳大桥将采取“三地三检”的通关模式，其中珠澳之间采取“合作查验、一次放行”的新模式。

2018年2月6日，港珠澳大桥通过交工验收，离通车又迈进了关键一步。针对港珠澳大桥的通行方案、通关模式等外界重点关注的问题，港珠澳大桥管理局13日对外给出了最权威、最详细的回应。

中新社报道，港珠澳大桥三地口岸由香港、珠海和澳门三地政府各自负责设立和管理，均位于各自属地内，因此采用“三地三检”的通关模式。三地口岸将自开放通行之日起，实行24小时通关。

针对“什么样的车辆才可以在港珠澳大桥通行”这一热点问题，港珠澳大桥管理局给出的答案是：可以缴费通行的车辆主要有粤港两地车牌车辆、港澳两地车牌车辆、港籍单牌车辆（拥有澳门配额）、办理一次性配额申请的车辆，以及粤港澳三地政府商议可经港珠澳大桥的其他车辆。

根据工程设计，港珠澳大桥主体工程设计通行速度为每小时100公里。由于港澳与中国内地的通行规则不同，港珠澳大桥上采用内地右侧通行规则，车辆到达香港或澳门口岸后完成左右侧交通转换。

此外，港珠澳大桥缴费通行的方式多种多样，港珠澳大桥主体工程收费站双方向共设置20条收费车道，所有收费车道均支持电子不停车收费（ETC）和人工收费（MTC）方式。其中，港珠澳大桥收费站现金收费为人民币，非现金结算以人民币计价。

为兼顾港澳地区居民的支付习惯，对于人工车道未携带人民币的客户，港珠澳大桥管理局将开通银行卡、支付宝、微信等非现金电子支付方式。

港珠澳大桥管理局副局长余烈表示，港珠澳大桥将运营穿梭巴士，为过境旅客提供运输服务。穿梭巴士分为港澳线和珠港线运行，两条线路将投放140辆穿梭巴士，正常情况下发车间隔约10分钟，会逐步加密至3至5分钟。

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