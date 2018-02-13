山西明代彩塑菩萨流失台湾 两岸共促文物归乡

近日，两尊明代彩塑菩萨造像流失台湾的消息成为文博界热议的话题。时隔二十余载，文物回归大陆一事，让两岸同胞在2018年看到了曙光。

据中新网报道，这两尊彩塑菩萨所在的清凉寺位于山西平遥县，该寺始建于元朝至正二年(1342年)，是国家重点文物保护单位。上世纪90年代，清凉寺数尊胁侍菩萨被盗，后流落至台湾私人藏家。

2013年，山西省文物局曾委派平遥县文物局和太原市考古研究所工作人员前往台湾对该文物进行鉴定，确认这两尊彩色泥塑菩萨为平遥县清凉寺所遗失的胁侍菩萨原物。

平遥县县长石勇13日接受记者采访时说，“平遥县也正在积极推动此事，并已拟定了回归方案。今年4月份会飞赴台湾，与相关机构签订协议。按计划，2018年9月份将会请回两尊彩塑菩萨。”

台湾鹿野苑艺文学会会长吴文成说：“目前，这两尊明代彩塑被安放在台湾中部地区。早些年，两岸相关机构就已签订文物捐赠意向书，但由于种种原因一直未能成行。从目前的情况来看，2018年秋天，文物有望回归大陆。”

投身佛教艺术及文物研究30余年的吴文成每年都会带领台湾学员前往亚洲及大陆参访佛教名胜古迹，足迹遍布印度、缅甸及大陆的敦煌、新疆、山西、四川等地。他说，帮助流失他乡的文物荣归故里，是所有华夏子民应尽的义务，这是源于两岸民众血浓于水的文化情怀，也是保护中华传统文化义不容辞的责任。



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