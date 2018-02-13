香港巴士事故司机提堂 控方不排除改控更重罪名

香港大埔公路一辆巴士10日发生侧翻事故，致19人死亡，该名报称任职厨师的30岁司机被控危险驾驶引致他人死亡罪名。案件13日在粉岭裁判法院提堂，控方不排除改控更严重罪名。

据中新社报道，当日，被告身穿灰色上衣，面色凝重，头发凌乱，神情略显憔悴，在庭上不时低头闭目。他于庭上表示明白控罪，暂时毋需答辩。

控方表示，被告事发时驾驶的巴士共载有83名乘客，事发前巴士以时速70公里拐弯引致侧翻，最终导致19人死亡，60余人受伤。控方指，由于警方调查需要时间，申请将案件押后8个星期。裁判官批准将案件押后至4月10日，以便警方进一步调查。

控方透露，目前已向28名已出院的乘客录得口供，并将于押后期间向另外37名乘客及可能目击案件的市民录口供，以及等候19名死者的验尸报告、验车官报告、检验黑盒及考虑控罪的适合性。

控方又表示，警方在完成调查后，会考虑案情及咨询法律意见，不排除改控更严重的罪名。裁判官指，由于案情太过严重，拒绝辩方保释申请。

为悼念在此巴士侧翻事故中的死难者，特区政府总部13日早上下半旗致哀，主要官员、行政会议成员及公务员于早上10时站立默哀。此外，于农历大年初二晚的烟花汇演也已取消。



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