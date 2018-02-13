福州警方破获特大制贩假票案 收缴假火车票万余张

福州铁路警方近日破获一起特大制贩假火车票案件，查获各类涉假车票1万余张，其中成品假票600余张、半成品假票9700余张，总涉案票面价值达200万余元。

据新华社报道，1月初，福州铁路公安处接到群众报警称，有人在福州火车站周边贩卖假火车票。侦查员立即开展调查取证，经过近一个月的跟踪盯控，专案组逐步摸清了违法犯罪线路：该团伙共6人，上线为黄某夫妇，他们购买制假票设备排版制作假火车票，下线4人则收集求购信息发送给黄某夫妇，黄某夫妇制作假火车票后，通过速递等手段送至下线手中，由这4人出售、倒卖。

近日，侦察员跟踪黄某，确定了制假窝点具体位置。当黄某与4名下线交易假票时，被蹲守的专案组成员现场抓获，并从他们身上搜出假票430余张，扣押非法交易现金4．8万余元。

随后，专案组又从黄某租住的制假窝点查获成品假票190张，半成品假车票9700余张以及电脑打印机等制假设备4台。警方收缴来的成品半成品假票中，多为动车和高铁车票，每张车票售价都在百元以上，价格高的票价达数百元甚至上千元。

据黄某供认，制假设备是从外地买回来，他们将假车票以每张5元至15元不等的价格卖给下线，下线再以10元至20元不等的价格出售给需要的单位和个人。警方分析，一些人因为没有买到火车票，抱着侥幸心理购买假票，也可能有人计划购买假票用于报销。



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