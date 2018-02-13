山东省原副省长季缃绮被双开

中共中央纪委日前对山东省政府原党组成员、副省长季缃绮严重违纪问题进行了立案审查。

据《人民日报》报道，经过调查，季缃绮严重违反政治纪律，转移涉案款物，对抗组织审查；违反组织纪律，不按规定报告个人有关事项；违反廉洁纪律，收受礼品，低价购买住房，违规持有非上市公司股份。利用职务上的便利非法侵吞巨额公共财物涉嫌贪污犯罪，为他人谋取利益并收受巨额财物涉嫌受贿犯罪。

报道指，季缃绮身为党的高级领导干部，丧失理想信念，贪欲膨胀，中饱私囊，严重违反党的纪律，并涉嫌违法犯罪，性质恶劣、情节严重。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予季缃绮开除党籍处分；由监察部报国务院批准，给予其开除公职处分；免去其第十一届山东省委委员职务；终止其山东省第十一次党代会代表资格；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送有关国家机关依法处理。

山东省人民政府网站资料显示，季缃绮生于1960年10月，山东费县人。1980年7月参加工作，1986年4月加入中国共产党，高级经济师。1980年7月青岛商业学校计划统计专业毕业，1985年7月山东财贸职工业余专科学校贸易经济专业毕业，1999年12月省委党校业余本科班经济管理专业毕业，2005年1月南开大学现代远程教育学院工商管理专业本科毕业，2005年6月获得南开大学国际商学院高级管理人员工商管理硕士学位，2010年12月获得天津大学管理学院管理科学与工程专业管理学博士学位。

季缃绮他曾任省五交化公司办事员、经营部副经理、经理，省五交化公司副总经理；省商业厅行政处副处长；省商业综合公司总经理；省商业大厦副总经理、总经理；山东世界贸易中心总经理；省商业集团总公司副总经理、党委委员兼山东世界贸易中心总经理；省商业集团总公司总经理、党委副书记；省商业集团总公司董事长、总经理、党委副书记；省商业集团总公司董事长、党委书记；省商业集团有限公司董事长、党委书记。

季缃绮于2013年1月任山东省副省长，2013年2月任山东省副省长、省政府党组成员。

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