中央宣传部原副部长、中央网信办原主任鲁炜被双开

中共中央纪委日前对中央宣传部原副部长、中央网信办原主任鲁炜严重违纪问题立案审查。

据《人民日报》报道，经过调查，鲁炜严重违反政治纪律和政治规矩，阳奉阴违、欺骗中央，目无规矩、肆意妄为，妄议中央，干扰中央巡视，野心膨胀，公器私用，不择手段为个人造势，品行恶劣、匿名诬告他人，拉帮结派、搞“小圈子”；严重违反中央八项规定精神和群众纪律，频繁出入私人会所，大搞特权，作风粗暴、专横跋扈；违反组织纪律，组织谈话函询时不如实说明问题；违反廉洁纪律，以权谋私，收钱敛财；违反工作纪律，对中央关于网信工作的战略部署搞选择性执行；以权谋色、毫无廉耻。利用职务上的便利为他人谋取利益并收受巨额财物涉嫌受贿犯罪。

报道指，鲁炜身为党的高级干部，理想信念缺失，毫无党性原则，对党中央极端不忠诚，“四个意识”个个皆无，“六大纪律”项项违反，是典型的“两面人”，是党的十八大后不收敛、不知止，问题严重集中，群众反映强烈，政治问题与经济问题相互交织的典型，性质十分恶劣、情节特别严重。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予鲁炜开除党籍、开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送有关国家机关依法处理。

澎湃新闻今日引述《中国纪检监察杂志》评论称，十九大以来，鲁炜、刘强、冯新柱等“老虎”相继落马，“反腐败要缓缓手”的臆想再次宣告破产。

根据中国共产党新闻网资料，鲁炜生于1960年1月，安徽巢湖人。1978年10月参加工作，研究生学历，硕士学位，高级记者。2000年起为享受国务院特殊津贴专家。中共十八大代表。

1978.07——1978.10 安徽巢县庙岗乡鲁集大队回乡知青；

1978.10——1984.09 安徽巢县小学、中学教师，桂林风动工具厂机械工人、宣传干事(1982.09-1985.08在广西广播电视大学语文专业学习)；

1984.09——1991.04 桂林市中级人民法院书记员、干事，广西法制报记者、总编辑助理；

1991.04——1994.06 新华社桂林记者站站长、桂林支社社长；

1994.06——1997.11 新华社广西分社副社长、党组成员；

1997.11——2001.10 新华社广西分社社长、党组书记（1997.09-2001.06在广西大学研究生班学习）；

2001.10——2001.11 新华社副秘书长，兼任总经理室总经理；

2001.11——2004.05 新华社党组成员、副秘书长、秘书长，兼总经理室总经理、中国经济信息社社长、新闻信息中心主任；

2004.05——2011.03 新华社副社长、党组成员，先后兼任秘书长、经济信息编辑部主任、中经社控股董事长兼总经理、金融信息交易所理事长、中国金融信息大厦有限公司董事长、金融信息交易所理事长、国家金融信息中心有限责任公司董事长兼总经理（06.09-09.01在中央党校研究生班学习，06.09-06.11在中央党校省部级进修班学习，08.11-11.07在中国人民大学攻读硕士学位）；

2011.03——2013.04 中共北京市委常委、宣传部部长，北京市副市长；

2013.04——2014.05 国家互联网信息办公室主任兼中央外宣办、国务院新闻办副主任；

2014.05 中宣部副部长、中央网络安全和信息化领导小组办公室主任、国家互联网信息办公室主任；

2016.06——，中共中央宣传部副部长。

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