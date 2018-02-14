五都议员选举 国民党拼过半席次

国民党在春节过后将陆续决定六都市长提名，吹起攻击号角，在市议员选举部分，国民党也对六都市议员选举寄予厚望，除台南市外，都设下拼过半席次的高标准。其中，台北市部分，除了寻求连任的24位议员，将再提名至少八席，总计32席的提名总额，全力攻抢总席数63席的过半当选席次。

台湾联合报报道，不只台北，包括新北市、桃园市、台中市和高雄市，国民党都设下抢攻过半市议员席次的目标，新北市除了现任26席，将至少再提八到十席；桃园市保守提名36席引发党内反弹，市党部倾向再报准三席；台中市的提名席次估计在35人左右，高雄市至少也会提名34人，台南市虽还未决定提名席次，但是，仍将寻求与无党籍结合拼共同过半。

国民党在台北市议员的提名布局，除了现任24人，增加的八席提名空间，主要是在大安文山区、内湖南港区、士林北投区、松山信义区和中山大同区，中正万华区原则上不会再加人。

党内竞争最激烈的大安文山区，已表态的新人有李柏毅、耿葳、王致雅、钟沛君和朱珍瑶等五六人，党部评估，除了争取连任的四人外，有再增加三到四席的提名空间，为了纾解新人参选爆炸情形，黄复兴党部还出面协调征召朱珍瑶到桃园市参选，但总统府前副秘书长罗智强日前表态，若参选台北市议员，一定在大安文山区选，此举也让台北市党部的布局大乱。

另外，内湖南港区有增加一到两席空间，目前文传会主委李明贤和副主席郝龙斌唯一推荐的游淑慧都积极争取；士林北投区也有增加两席空间，新人张斯纲和黄子哲实力较受注目；松山信义区原则增一席，新人徐巧芯和前市议员王正德争出线，另外，中山大同区也在评估是否有增一席的提名空间。

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