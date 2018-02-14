天津市委：坚决拥护党中央决定对孙政才提起公诉

天津市委书记李鸿忠12日下午主持召开市委常委会扩大会议，通报关于对孙政才涉嫌犯罪提起公诉情况。据《天津日报》报道，大家一致表示，坚决拥护党中央决定，坚决用党中央精神统一思想和行动，坚决同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，按照党中央的要求做好各项工作，锲而不舍把党风廉政建设和反腐败斗争引向深入。

会议指出，从孙政才案中汲取教训，首先就是要把党的政治建设摆在首位，坚定理想信念，旗帜鲜明讲政治，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，作为最高政治原则和根本政治规矩，不断增强“四个意识”，真正从灵魂深处忠诚于党、维护核心。各级领导干部要坚决摒弃特权思想，自觉增强法治意识，尊重宪法法律权威，依照宪法法律行使权力、履行职责，提高法治思维和依法办事能力，自觉做尊法学法守法用法的模范。

会议强调，孙政才案充分表明，党中央关于当前反腐败斗争形势依然严峻复杂、全面从严治党依然任重道远的重大判断，是完全正确的。从天津情况看，修复净化天津政治生态是一场持久战。要坚决肃清黄兴国恶劣影响，切实推动全面从严治党向纵深发展，从深层次铲除影响政治生态的土壤，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚决打赢反腐败斗争攻坚之战。

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