中国短道半小时四次被判犯规 主教练：队员自己有问题

在13日晚进行的平昌冬奥会短道速滑女子500米决赛和男子1000米预赛中，中国选手范可欣、曲春雨、任子威和韩天宇先后被判犯规出局。中国短道速滑队主教练李琰表示，无论判罚怎样严格，还是队员自己暴露出问题，才能让裁判找到机会。

中新网报道，男子1000米预赛中，率先出战的任子威在初始阶段抢到领滑位置，但随后荷兰和拉托维亚选手将其超越，最后一圈任子威趁二人争抢之际再次赶超。随后出战的韩天宇后程发力，在最后三圈抢到第一位置并保持到冲线。但经过回看录像，裁判分别判定二人犯规，无缘晋级。

韩天宇认为，在自己看来这个判罚有点牵强，但决定已经生效，比赛结束了，接下来的接力还要调整心情备战。任子威则直言“莫名其妙”：“我也不知怎么撞上去就犯规了。”

中国队在女子500米项目上曾经实现四连冠壮举，此番出征平昌冬奥会也承载厚望。半决赛中范可新和韩国名将崔敏静一组，比赛结束后同样被判罚犯规。而随后的第二组半决赛中，曲春雨在争夺中被加拿大选手碰倒摔出赛道，再次被判犯规出局。

范可新说，她不想为犯规解释什么：“每个运动员做超越时肯定会有一点点身体接触，这是由裁判掌握的尺度。可能从裁判角度认为我有接触，就把我判犯规了。这个结果大家都不希望，我要把不好的心情抛在脑后，去冲击接力金牌。”

主教练李琰表示，早先男队在1000米比赛中打得积极主动，初衷就是为了减少失误和犯规的可能性。“奥运会竞争激烈，没想到任子威、韩天宇虽然冲线时显示晋级，但过程中做的没有那么完美，毕竟还是让裁判找到了毛病。所以非常遗憾，真的非常遗憾。”

至于范可新和曲春雨，李琰认为她们在500米初赛中表现不错。“范可新是第二次参加奥运，很遗憾她的水准没有发挥出来；第一次参赛的曲春雨一直敢打敢拼，才打到现在这个位置上，可能对手当时一个出去又回来的动作让她吓了一跳，下意识做出保护自己的动作，但也是犯规。你如果要取得成功就别出错，总的来说，我们今天没有做好自己。”

李琰说，“还是队员自己有问题，无论裁判再怎样严格，只有自己暴露出问题，才能让他找到机会。”

谈到500米无缘五连冠，李琰表示很遗憾，“如果我们不具备实力，也就不说什么了，但范可新还是具备一定实力的，可以说是高手之一。但她没有发挥出来就不能算是，毕竟和对手都是同场竞技。”她说，“我们当然希望每个队员都发挥水准，但事实已然如此，我们要做好总结，好好收拾心情，坚定信念，把余下的比赛打好。”

在13日进行的短道速滑各项比赛中，共有10名选手/队伍被判犯规。除了四位中国选手外，在女子500米决赛中，来自东道主韩国、夺冠呼声颇高的名将崔敏静也被判犯规，取消成绩。

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