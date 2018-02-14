台媒：抢票 转车 搭船 台商台生返乡囧途

中国大陆东方、厦门航空被迫取消176班春节加班机，让不少返乡过节的台商、台生深刻体会何谓“人在囧途”，搭红眼班机、转机、搭船返台，几乎各显神通，结果却只能用“惨惨惨”来形容。

据台湾《中国时报》报道，许多台生被迫挤红眼航班，凌晨回台换来“两眼熊猫眼”，有台商无奈选择搭船回台，最终却是“一路吐回台”；甚至有台干不堪机票负荷，只能被迫留在大陆过年，无奈高唱“妈妈请妳要保重”。

报道称，“今年返乡过年到底有多难？”恐怕已成当前台商、台生圈最“流行”的话题。在上海读书的陈姓学生说，这次返台最惨的恐怕就是台生这群人。原本都已订好东航的加班机票要开心回台，没想到政府不准，最终加班机取消，“害我今年差点回不了家”。

该学生直言，每年加班机的票本来就不好买，如今要改订更是谈何容易。而加班机被取消后，机票价格几乎飙涨1倍，最终想尽办法才勉强买到航班回台；“整个计划都被打乱了”。该学生还称，由于买到红眼航班，时段差，回到台湾家里都已凌晨三四点；隔天早上一醒来，两眼变成“黑轮”，把妈妈吓了一跳。

据报道，像陈姓学生的窘况只是冰山一角。上海台商谢先生表示，加班机被取消后，他与家人选择从平潭搭船回台湾。而从上海搭高铁到福建，已耗掉5个多小时，再转乘巴士到平潭又花掉2个小时，最后从平潭搭船回台至少也要4小时，一路波折花了近12个小时才回到温暖的家。

谢先生直言，为了返乡过节，只能搭船一路晃到台湾，晕船时大人身体不舒服忍一忍就算了，小孩却是一路晕船吐回台湾，做父母的看在眼里是既心疼又无奈，“台商到底做错什么？要被自己的政府这样惩罚？”

“能回得去的都算是幸运的，有的只能留在大陆过年”。上海台干叶先生坦言，台干不像大老板，能放的就是那几天的假，今年好不容易抢到加班机的票，最终还是回不去，就算要改订机票，费用又是贵得吓死人，也只能无奈跟家人诉苦说：今年回不了家了。

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