买年菜被女摊商偷袭亲脸扑怀 马英九：我要昏倒了

明天就是除夕，台湾前总统马英九今天（14日）上午依惯例，在大姐马以南、国民党发言人钟沛君陪同下，前往住家旁的兴隆市场采买年夜菜，并逐一向摊商与采买年货民众发放由他亲笔书写的狗年春联拜年，获民众热情簇拥回应。

台湾联合报报道，谈到年夜菜要吃什么，马英九表示，今年大姐马以南与三姐马冰如都在，她们有她们的菜单，她们都很厉害的。马英九说，这么多年都是妈妈、姐姐陪着买年夜菜，今天看完马以南买完，已大概知道年夜饭会吃到什么，她很会做鱼，年年有鱼（余）。

马以南受访时则表示，年夜菜像是豆腐烧鱼、母亲秦厚修拿手的红烧羊肉都会做。

至于女儿、女婿是否回台一起过年，马英九说，女儿、女婿平常偶尔就会回家，不必刻意在这个时候回来。

马英九上午一到市场，就立即开始逐摊发春联，向摊商与采买年货民众拜年，对于拍照、签名要求也是来者不拒，真正买菜苦力则交由马以南打理，两人“各司其职”。

报道指，由于今天也是情人节，有女性摊商拦下马英九要跟他合照，还大喊“情人节快乐”，但马英九一时耳背以为是“新年快乐”，正要回应，一个转身，女摊商已经扑在马的怀里，还偷袭亲马英九右脸，让马尴尬笑说“我要昏倒了”。

结束采买后，马英九受访时谈到他的春联在中国大陆广受欢迎，马英九坦言他有听说，他的春联在网上被叫价到人民币一千元，很开心也很意外，认为有点实在离谱了。媒体戏称他的春联为两岸融冰，他则笑说，“我已经融很多年了”。

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