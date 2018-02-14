中国压岁钱地图：福建三千元成第一 广东何以成清流？

近日，有中国理财平台发布一份全国压岁钱行情地图，其中福建、浙江、北京成为压岁钱支出水平最高的地区。“地图”显示，福建孩子收到的单个压岁钱红包平均高达数千元（人民币，下同），与此形成鲜明反差的是广东，因为广东压岁钱平均水平仅为50元。

据金羊网报道，总体看，全国压岁钱支出普遍较高，已成为沉重的负担。“地图”也恰好印证了人们的感受。面对“地图”，很多网友纷纷调侃“只恨童年没在福建长大”。

但作为经济强省、发达地区的广东，为何会成为一股清流？从总体来看，各地压岁钱水平和经济水平呈正相关，东部沿海地区普遍要比内陆地区高出不少，但广东是例外，只有区区50元，这引发人们的关注。

报道指出，影响人情支出的因素很多，地方经济水平只是重要因素之一，而不是全部。地处改革开放前沿的广东，不仅在经济上是现代化的，社会关系上也是现代化的。面向大洋，广东人既敢为天下先，也有脚踏实地的务实精神。在亲情往来上，他们更在意意头，而不是虚无缥缈的派头。

其实，广东不仅在压岁钱红包界是一股清流，在结婚红包界也是一股清流，结婚礼金一般不超百元，在“全国婚礼红包地图”中同样排名倒数第一。此外，在广东生活过的人都知道，广东“新年利是”习俗和大多地方稍有不同，无论自家孩子，还是亲戚朋友邻居的孩子以及家里保姆等，都能收到5-100元的“利是钱”，主要是图个好意头。

报道称，份子钱和压岁钱不多，这并不是说人情关系淡薄，相反，广东是中国宗族意识和民俗传统保存相对完整的地方之一。有血浓于水的亲情关系，也有市场化的契约意识，更有开放务实的市民特性，这些因素，共同铸就了广东的特殊性。

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